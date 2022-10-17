Россияне рассказали, каких предметов не хватает в школьной программе

Россияне перечислили предметы, которых не хватает в школьной программе. Опрос показал, что 26% респондентов хотели бы, чтобы в учебных заведениях были уроки экономической грамотности, а 19% россиян выступили за уроки по основам робототехники.
Помимо этого,15% опрошенных хотят, чтобы в школах проводили уроки по информационной безопасности, а 8% участников отметили важность уроков «осознанного потребления».
При этом чуть более половины россиян (54%) оценили уровень среднего образования как удовлетворительный или более чем удовлетворительный, передает РБК.
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Треть респондентов посетовали на то, что в школе, где учатся их дети и внуки, наблюдается дефицит учителей. Так, 10% заявили о нехватке преподавателей математики, а 8% - химии.