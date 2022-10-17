Россияне рассказали, каких предметов не хватает в школьной программе

Россияне перечислили предметы, которых не хватает в школьной программе. Опрос показал, что 26% респондентов хотели бы, чтобы в учебных заведениях были уроки экономической грамотности, а 19% россиян выступили за уроки по основам робототехники.

Помимо этого,15% опрошенных хотят, чтобы в школах проводили уроки по информационной безопасности, а 8% участников отметили важность уроков «осознанного потребления».

При этом чуть более половины россиян (54%) оценили уровень среднего образования как удовлетворительный или более чем удовлетворительный, передает РБК.