Юрист предупредила россиян о неожиданном штрафе за заготовки

Россиян могут оштрафовать за неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко.

Она уточнила, что в частном доме запасы на осень и зиму можно свободно поместить в подвале. В многоэтажках же это часто бывает противозаконно.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», — заявила Кудерко в беседе с «Праймом».

Она объяснила что подвалы многоэтажек считаются не предназначенными для хранения личных вещей, в том числе банок с соленьями. В том случае, если это не предусмотрено техническим паспортом или проектом.