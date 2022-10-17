Семейную ипотеку упростили — теперь она доступна почти всем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что семейную ипотеку в нашей стране продлили до 1 июля 2024 года. А это значит, что еще больше семей получат возможность купить собственную квартиру.

Кроме того, изменили и условия кредитования. Если раньше льготный кредит могли оформить семьи с двумя детьми и более, то сейчас это касается и тех, у кого один малыш. Правда, рожденный не ранее 1 января 2018 года.

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Семейную ипотеку дают под шесть процентов годовых для покупки или строительства жилья. Для тех, кто под категорию не попадает, — процент выше в два или даже три раза.