Мгновенно стройнит: Нетребко в джинсах-дудочках и тунике с модной деталью прогулялась по кукурузному полю

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже давно прославилась на весь мир, так как является оперной артисткой. Ей довелось выступать на больших сценах в Нью-Йорке, Лондоне, Неаполе. Недавно звезда также выступила в Израиле. Еще год назад она часто приезжала в Россию, но теперь даже отдыхать артистка предпочитает в других странах.
Примечательно, что Анна славится своим чувством стиля. Она любит подбирать образы в поездки и не боится быть броской. Однако недавно певица щегольнула в платье, которое не скрыло изменения в ее фигуре. Поклонники даже заподозрили 51-летнюю артистку в беременности.
На этот раз Нетребко вернулась в Вену, где живет много лет. Она решила покрасоваться в новом наряде. Певица прогулялась по кукурузному полю. При этом певица предстала в джинсах-дудочках и принтованной тунике с самой модной деталью сезона — капюшоном. На этот раз она скрыла изъяны фигуры. Наряд визуально сделал ее стройнее.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Анну. Многие отметили, что этот образ ее преобразил. «Кубанская красавица», «Аннушка, вы само очарование», «И кто говорил о беременности? Ну очень стройная», «Просто шедевральный наряд», «Вы снова всех покорили», «Какой колоритный лучок», «Классно! Хочу такой наряд», — стали писать пользователи Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды