Мгновенно стройнит: Нетребко в джинсах-дудочках и тунике с модной деталью прогулялась по кукурузному полю

На этот раз Нетребко вернулась в Вену, где живет много лет. Она решила покрасоваться в новом наряде. Певица прогулялась по кукурузному полю. При этом певица предстала в джинсах-дудочках и принтованной тунике с самой модной деталью сезона — капюшоном. На этот раз она скрыла изъяны фигуры. Наряд визуально сделал ее стройнее.

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