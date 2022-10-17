Срочно закупите впрок, если сможете: названы продукты, которые подорожают в ближайшее время

Аналитика пока успокаивают граждан, утверждая, что ситуация сейчас складывается так, что видимых причин для рост цен на продукты в стране нет.
«В стране нет необеспеченного спроса по продуктам, и по большей части групп товаров тоже всего хватает», — отметила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
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Вместе с тем эксперт не исключила того, что картофель, капуста, перец и баклажаны могут подорожать, но не сильно. Цены на зерно и мясо должны остаться на прежнем уровне. Что касается рыбы, возможен рост на пять процентов.
Так что, если для вас важна каждая копейка, стоит запастись овощами впрок.
Что касается цены на хлеб, то прогнозируется ее снижение. Причина — в рекордном урожае зерна минувшим летом.
По материалам «Прайма».