Срочно закупите впрок, если сможете: названы продукты, которые подорожают в ближайшее время

Вместе с тем эксперт не исключила того, что картофель, капуста, перец и баклажаны могут подорожать, но не сильно. Цены на зерно и мясо должны остаться на прежнем уровне. Что касается рыбы, возможен рост на пять процентов.

Так что, если для вас важна каждая копейка, стоит запастись овощами впрок.

Что касается цены на хлеб, то прогнозируется ее снижение. Причина — в рекордном урожае зерна минувшим летом.

По материалам «Прайма».