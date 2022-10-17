Эти семена точно выдержат мороз, дадут отличные всходы уже в марте

С 15 октября начался подзимний посев огородных культур, и лучше всего в настоящее время садоводам обратить внимание на салат, пастернак, морковку, кресс-салат, редиску, репу, чеснок, шпинат, щавель, картошку и свеклу.

Если сейчас засеять эти культуры, то можно ожидать отличные всходы в марте следующего года.

Биолог Михаил Краснов посоветовал не бросать в настоящие посевы азотные удобрения. Дело в том, что если зима будет поздней, то при их присутствии семена могут рано пойти в рост, что неизменно погубит их в условиях холода. Также он не советовал усердно разбивать комки земли на грядках.

Источник: «Вечерняя Москва».