Все ограничения сняты: что будет с курсом рубля в ближайшее время

На днях стало известно о снятии ограничений на вывоз валюты за границу. Если раньше существовал потолок в десять тысяч долларов, то теперь он отменен.

Чем эта мера может обернуться для курса рубля? Есть ли риск, что национальная валюта начнет дешеветь?

«На официальный курс, формируемый на бирже, повлиять может, но в самых мизерных объемах. На экономику или промышленность он не окажет никакого воздействия», — уверен независимый финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По словам Беляева, банкам сейчас разрешено устанавливать свой курс валют, не ориентируясь на официальный биржевой курс.

«Не исключено, что вот здесь банки своего не упустят и курс доллара к рублю может скакнуть вверх», — предупредил аналитик.

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По материалам MK.RU.