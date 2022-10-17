Кому из пенсионеров выплатят 12 тысяч в ноябре

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные 12 тысяч рублей в ноябре. Чтобы получить эти деньги, необходимо являться клиентом банка МКБ.
«Получить бонус от банка смогут все пенсионеры, которые выполнят условия акции», — объяснили в банке.
Тем пенсионерам, которые подходят под эти критерии, выплатят по 11 970 рублей — именно столько составляет минимальная пенсия в РФ.
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Чтобы их получить, нужно, во-первых, получать пенсию на карту МКБ, а во-вторых, уговорить еще двоих пенсионеров стать клиентами банка, сообщает издание РИА ФАН.