Кому из пенсионеров выплатят 12 тысяч в ноябре

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные 12 тысяч рублей в ноябре. Чтобы получить эти деньги, необходимо являться клиентом банка МКБ.

«Получить бонус от банка смогут все пенсионеры, которые выполнят условия акции», — объяснили в банке.

Тем пенсионерам, которые подходят под эти критерии, выплатят по 11 970 рублей — именно столько составляет минимальная пенсия в РФ.