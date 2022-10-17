Цены на лекарства в России достигли прошлогоднего уровня

Лекарства в российских аптеках снова стоят столько же, сколько стоили в прошлом году, сообщила руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова. Резкое подорожание, которое отмечалось весной, осталось, похоже, позади.

«Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле, но на сегодня мы видим не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года», — сказала Самойлова.

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Сбор данных, по ее словам, пока ведется в ручном режиме, но в скором времени он будет автоматизирован.