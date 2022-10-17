Грядет уже в октябре: что такое коридор затмений и чем он грозит людям

Текущий 2022 год примечателен сразу двумя коридорами затмений. Первый произошел весной, начавшись с солнечного и завершившись лунным. Второй знаковый период грядет в октябре – уже с 23 числа начнется астрономическое явление.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Коридором затмений называют период между двумя затмениями с разницей в несколько дней. И астрологи всегда выделяют это время как особенное и обращают внимание людей заблаговременно.

Василиса Володина называет грядущее время неспокойным в прямом смысле: «Это период кипящих чувств, противоречий, желания довести ситуацию до абсурда, особенно у очень эмоциональных людей».

С 23 октября по 12 ноября – период между солнечным и лунным затмениями – будет отмечен слишком эмоциональными реакциями.

«Это не самые удачные дни для планирования. Лучше выбирать тактику тишины, как в эмоциях, так и в действиях», - предупредила Володина у себя на YouTube-канале.

Ее коллега Тамара Глоба также особо выделяет грядущий отрезок времени. Потому что явление отразится на все общественные и политические вопросы, семей, мужчин и женщин, вопросов военного дела.