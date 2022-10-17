На новой неделе октября: Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которым повезет накануне «коридора затмений»

Астролог Василиса Володина дала прогноз на новую неделю октября. С 17 по 23 число – это канун «коридора затмений», именно в этот период проявится вся нервозность. Особенно сложно будет сразу нескольким знакам Зодиака.

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Так, сложно Козерогам и Львам. Но они способны контролировать ситуацию.

Некоторое облегчение ждет Тельцов, Скорпионов, а к концу недели - Водолеев и Дев. В волнении будут пребывать Раки. А вот Рыбам придет больше спокойствия. Как и некоторым знакам, которые на фоне других покажутся счастливчиками.

«Проще всех сейчас Весам, Близнецам, Овнам», - рассказала астролог.

А вот про Стрельцов Володина заявила: «Как обычно».