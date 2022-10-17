«Просто нервно топчемся»: что Василиса Володина предрекла на новую неделю с 17 по 23 октября

Популярный астролог, телеведущая Василиса Володина рассказала, чего ждать в новую неделю октября, с 17 по 23 число.
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Семь новых дней осени – это канун «коридора затмений», который продлится с 23 октября по 12 ноября и принесет, по мнению эксперта, очередные судьбоносные изменения. И за наступившую неделю всем предстоит сделать выбор.
«Все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами. Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами. А под ногами (в ближайшие дни с 17 по 23 октября) – соединение Солнца с Венерой в Весах. Эта констелляция дает возможность оставаться невидимым и не терять при этом силу», - отмечает астролог.
Чтобы прожить наступившую неделю успешно и без потрясений, звезды советуют «уйти с радаров», затаиться.
«Делать вид, что Вы здесь ни при чем, что главный кто-то другой. Делегировать, не высовываться, посылать от себя кого-то другого. Не привлекать всеобщего внимания, а сделать вид, что его достоин кто-то другой, а вы просто «прицепом», - советует Володина, глядя на небосклон.