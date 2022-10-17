«Просто нервно топчемся»: что Василиса Володина предрекла на новую неделю с 17 по 23 октября

Популярный астролог, телеведущая Василиса Володина рассказала, чего ждать в новую неделю октября, с 17 по 23 число.

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Семь новых дней осени – это канун «коридора затмений», который продлится с 23 октября по 12 ноября и принесет, по мнению эксперта, очередные судьбоносные изменения. И за наступившую неделю всем предстоит сделать выбор.