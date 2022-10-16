Россиянам запрещено: в Турции ввели временное ограничение для наших граждан

Уже в ближайшее время наши соотечественники не смогут расплачиваться картами «Мир», которые многие завели специально для поездок в дружественные страны за границей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова посоветовала в период ограничения действия карт обратить внимание на систему Troy. По словам эксперта, вскоре ее функционал оценят и россияне, но пока эти карты не выдают соотечественникам.

«Оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции», - сказала Догузова.

Как решить сейчас проблему с безналичной оплатой специалист не объяснила, но заверила, что этот вопрос обсуждают в верхах.

Источник: РИА Новости.