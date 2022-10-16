Процесс будет только нарастать: назвали две причины, почему нужно избавиться от долларов

Диана Степанова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, заметила, что интерес к рублю будет только нарастать. Очевидно, что обычные люди перестали скупать доллары, что говорит о возможном его дальнейшем послаблении.

Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка», выделил третий признак послабления доллара – в настоящее торговые компании стали активно переходить на торговлю в рублях, хотя совсем недавно предпочитали вести бизнес в долларах и евро.

Эксперты уверены, что обозначенные признаки будут со временем только усиливаться.

Источник: «Прайм».