Уже в ноябре на 5 тысяч больше: пенсии пересчитали согласно новому закону

По данным Сиваковой, в ноябре выплаты в увеличенном размере получат бывшие шахтеры и летчики, которые в настоящий момент ушли на заслуженный отдых.

Уже 1 ноября будет произведен перерасчет, после чего экс-шахтеры получат к своей привычной пенсии плюсом 5-6 тысяч рублей, а экс-летчики еще больше – плюс 15 тысяч рублей.

Источник: sib.fm.