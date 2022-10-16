Уже в ноябре на 5 тысяч больше: пенсии пересчитали согласно новому закону

Некоторые категории пенсионеров уже в ноябре получат перерасчет пенсий, согласно новому закону. Об этом широкой публике рассказала пенсионный эксперт Ирина Сивакова.
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По данным Сиваковой, в ноябре выплаты в увеличенном размере получат бывшие шахтеры и летчики, которые в настоящий момент ушли на заслуженный отдых.
Уже 1 ноября будет произведен перерасчет, после чего экс-шахтеры получат к своей привычной пенсии плюсом 5-6 тысяч рублей, а экс-летчики еще больше – плюс 15 тысяч рублей.
Источник: sib.fm.