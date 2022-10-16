Россиянам выплатят по 22 тысячи: тем, кто долго живет в браке – еще больше

Известно, что в различных регионах размер этих выплат варьируется, поэтому нужно уточнять на местах.

В Москве государственная помощь будет начинаться с 22 954 рублей (для тех, кто прожил 50 лет в браке) и заканчиваться суммой в 34 430 рублей (65 и 70 лет).

В Приморском крае «брачные долгожители» получат от 33 900 рублей до 57 471. А в Санкт-Петербурге: от 50 000 рублей до 60 000 рублей.

Источник: ussurmedia.ru.