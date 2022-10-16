Россиянам выплатят по 22 тысячи: тем, кто долго живет в браке – еще больше

Россияне, прожившие в браке от 50 лет и свыше получат серьезную денежную помощь от государства в октябре. При этом, чем больше муж и жена прожили в законном союзе, тем больше будет сумма выплаты.
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Известно, что в различных регионах размер этих выплат варьируется, поэтому нужно уточнять на местах.
В Москве государственная помощь будет начинаться с 22 954 рублей (для тех, кто прожил 50 лет в браке) и заканчиваться суммой в 34 430 рублей (65 и 70 лет).
В Приморском крае «брачные долгожители» получат от 33 900 рублей до 57 471. А в Санкт-Петербурге: от 50 000 рублей до 60 000 рублей.
Источник: ussurmedia.ru.