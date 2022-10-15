Это нужно знать: сколько рубль будет стоить к концу осени

В этом году экономика особенно нестабильна. Рубль то укрепляет свои позиции, то резко ослабевает. Однако накануне Президент России Владимир Путин наделил Центробанк полномочиями выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в размере более 10 тыс. долларов.При этом курс рубля в этом месяце нестабильный.

Сначала он сразу откатился на 10 рублей по отношению к доллару и евро (по сравнению с концом сентября), а затем закрепился на этом уровне. Теперь курс колеблется в районе 62-63 за доллар и евро.