Это нужно знать: сколько рубль будет стоить к концу осени

В этом году экономика особенно нестабильна. Рубль то укрепляет свои позиции, то резко ослабевает. Однако накануне Президент России Владимир Путин наделил Центробанк полномочиями выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в размере более 10 тыс. долларов.При этом курс рубля в этом месяце нестабильный.
Сначала он сразу откатился на 10 рублей по отношению к доллару и евро (по сравнению с концом сентября), а затем закрепился на этом уровне. Теперь курс колеблется в районе 62-63 за доллар и евро.
Но эксперты валютного рынка не верят в его долгую стабилизацию. Они предупредили, что уже во второй половине октября начнется движение.
«Можно ожидать, что к концу текущего года курс доллара и евро может оказаться на уровнях 70-75 рублей. Более сильное ослабление рубля вполне возможно, но происходить оно будет только в моменте. Ведь падение объемов экспорта из-за санкций способствует росту рубля (происходит снижение объемов валютных поступлений)», – пояснил Роман Эткинд, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир».
Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency, уверен, что до конца месяца российской валюте ничего не угрожает.
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«Дело в том, что в последнюю декаду месяца наступает налоговый период: российские компании, поставляющие что-либо на экспорт, продают валюту и покупают рубли, чтобы перечислить налоги и акцизы в бюджет.
Создается ситуация высокого спроса на национальную валюту, и она обычно укрепляется к доллару и евро. Вероятнее всего, что на следующей неделе и до конца месяца доллар снизится до уровня 61-63 рубля за «американца», – сказал эксперт.
Он также добавил, что в целом ослабление рубля до отметки 70 за доллар или выше возможно к концу года — об этом не раз говорило российское правительство. Но пока рубль держится на высоком уровне, так как спрос на иностранную валюту в стране сравнительно небольшой, пишет «МК».