«Критический момент — весна 2023»: астролог оценил вероятность ядерного взрыва

В последние месяцы заголовки СМИ пестрят новостями о возможном применении ядерного оружия. Люди хватаются за любую возможность понять, что будет дальше.
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Астролог Михаил Левин предпринял попытку ответить на животрепещущий вопрос с помощью звезд и планет. Специалист пришел к выводу, что в ближайшее время опасаться ядерных взрывов не стоит.
«Плутон свой пик прошел в начале ковида. Он запустил процесс распада старой структуры. И Плутон, и Уран ушли от критической точки по отношению к цивилизации, в ближайшее время они жутких показателей дать не должны», — рассказал астролог.
При этом Левин не стал отрицать, что Россию ждет непростое время. По его мнению, обострение ситуации произойдет через несколько месяцев.
«Есть один критический момент — это весна 2023 года. Спрашивается, обойдется ли он мощным столкновением обычных вооружений? Атомного удара не увидел, не нашел. Если не будет до лета 2023, то не будет в ближайшие 10 лет», — подытожил Левин.
По материалам YouTube-канала ASTROMAGAZINE.