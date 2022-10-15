«Критический момент — весна 2023»: астролог оценил вероятность ядерного взрыва

В последние месяцы заголовки СМИ пестрят новостями о возможном применении ядерного оружия. Люди хватаются за любую возможность понять, что будет дальше.

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Астролог Михаил Левин предпринял попытку ответить на животрепещущий вопрос с помощью звезд и планет. Специалист пришел к выводу, что в ближайшее время опасаться ядерных взрывов не стоит.