Уже с 17 октября: Павел Глоба назвал два знака-счастливчика, которым крупно повезет в деньгах

Астролог и телеведущий Павел Глоба дал прогноз для знаков Зодиака на неделю с 17 октября. Эксперт особо выделил два созвездия, которым повезет в финансовом и любовном планах. Это Львы и Девы.

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Всю неделю с 17 по 23 октября Львы будут удовлетворены этими сферами. Всю неделю будет складываться благоприятная атмосфера для заключения различных договоров, что обернется финансовой выгодой как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной.

Девы смогут успешно решить вопросы личного и финансового плана. Новая неделя октября станет благоприятным временем для заведения новых романтических знакомств, а также сулит выгодные денежные перспективы, рассказал Глоба сайту Wday.