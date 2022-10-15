Уже с 23 октября: Василиса Володина предупредила, чем обернется осенний коридор затмений

Астролог и телеведущая Василиса Володина регулярно заглядывает к звездам и объясняет, что они предвещают на разные даты. Впереди на небосклоне – очередной коридор затмений. Уже с 23 октября людям стоит быть осторожнее, поскольку время грядет неспокойное в прямом смысле.

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«С 23 октября до 12 ноября – очередной коридор затмений. Спокойным его назвать не получается. Это период кипящих чувств, противоречий, желания довести ситуацию до абсурда, особенно у очень эмоциональных людей.

Слишком страстно мы будем подходить к любому вопросу, мелкие переживания будут казаться значимыми, на мир легче смотреть нереалистично в это время. Это не самые удачные дни для планирования. Лучше выбирать тактику тишины, как в эмоциях, так и в действиях», - рассказала Володина у себя на YouTube-канале.