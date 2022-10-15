Индексация обгонит инфляцию: на сколько и когда повысят пенсии

Чиновник поведал о повышениях, запланированных на 2023 год. Речь идет о пенсиях неработающих граждан. Власти приняли решение, что индексация обгонит инфляцию на 2,6%. И с 1 января пенсии вырастут в среднем на 1 тысячу рублей.

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и 2024 годов размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация с учетом индексации на 10% в июне превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», - цитирует Пудова ТАСС.