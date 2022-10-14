Теперь официально: Путин назвал точный срок окончания частичной мобилизации

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Президент ответил на вопрос, волнующий многих граждан.

В пятницу: 14 октября, Владимир Путин дал пресс-конференцию в Астане. Многие вопросы журналистов касались частичной мобилизации в России.

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Президент РФ подчеркнул, что никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. По его словам, сейчас в части направлены 222 тысячи человек.

33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч — выполняют боевые задачи.

«Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — процитировал Путина «Коммерсант». 

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