Теперь официально: Путин назвал точный срок окончания частичной мобилизации

В пятницу: 14 октября, Владимир Путин дал пресс-конференцию в Астане. Многие вопросы журналистов касались частичной мобилизации в России.
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Президент РФ подчеркнул, что никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. По его словам, сейчас в части направлены 222 тысячи человек.
33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч — выполняют боевые задачи.
«Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — процитировал Путина «Коммерсант».