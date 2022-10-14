Картина Ван Гога «Подсолнухи» подверглась атаке

Две экоактивистки - участницы природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») – совершили акт вандализма, облив томатным супом полотно Ван Гога «Подсолнухи», находящееся в Национальной галерее Лондона.

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После этого девушки намазали свои ладони суперклеем и попытались приклеить себя к стене рядом со знаменитой картиной. Когда вокруг появились люди и засверкали вспышки камер, одна из активисток выкрикнула:

«Что стоит больше? Искусство или жизни людей?», - сообщает издание Аrgumenti.ru.

По данным СМИ, «Подсолнухи» Винсента Ван Гога оцениваются в 73 миллиона евро. Известно, что сама картина в результате действия активисток практически не повреждена, зато повреждена рама.