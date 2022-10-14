Всем, кто долго в браке: россиянам в октябре назначены единовременные выплаты – до 60 тысяч рублей

Сумма, которую граждане могут получить от государства зависит от того, сколько супруги живут в законном браке. Также размер выплаты определяет руководство региона, в котором граждане живут.

К примеру, в Приморском крае выплачивают до 57471 рублей. В Санкт-Петербурге - до 60000 рублей, в Москве - до 34430 рублей. Максимальная сумма полагается тем, кто жил в браке свыше 60 лет.

Источник:ussurmedia.ru.