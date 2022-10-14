Не только гречку: что из продуктов нужно закупить прямо сейчас

Ситуация в стране и в мире сложилась беспокойная, люди переживают: как будет в дальнейшем с продуктами и другими товарами первой необходимости? Пора ли уже бежать в магазин «за гречкой» — по традиции?

Эксперт Марина Саврасова советует запасаться, в первую очередь, продуктами, которые имеют большой срок хранения. Да-да, той самой пресловутой гречкой, а также другими крупами, макаронами, сахаром, солью, маслом, специями и мукой.

Очень пригодятся домашние «закатки», консервированные фасоль и кукуруза, тушенка и рыбные консервы.

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