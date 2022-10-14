Не только гречку: что из продуктов нужно закупить прямо сейчас

Ситуация в стране и в мире сложилась беспокойная, люди переживают: как будет в дальнейшем с продуктами и другими товарами первой необходимости? Пора ли уже бежать в магазин «за гречкой» — по традиции?
Эксперт Марина Саврасова советует запасаться, в первую очередь, продуктами, которые имеют большой срок хранения. Да-да, той самой пресловутой гречкой, а также другими крупами, макаронами, сахаром, солью, маслом, специями и мукой.
Очень пригодятся домашние «закатки», консервированные фасоль и кукуруза, тушенка и рыбные консервы.
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«На прилавках огромный выбор овощей: морковь, картошка, лук, свекла, капуста, тыква, репа. Если в вашей семье эти овощи пользуются спросом — смело их покупайте. При правильной температуре они хранятся длительное время. Идеально — если есть гараж или подвал, куда можно все это сгрузить», — цитирует Марину Саврасову издание Аrgumenti.ru.