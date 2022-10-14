Какие зарубежные бренды нашли возможность остаться в России

Ряд иностранных компаний заявил об уходе с российского рынка. Однако некоторые из них все же решили остаться — или вернулись через короткое время, сменив название. Это объясняется очень просто: никто не хочет терять выгодного российского потребителя и уступать рынок другим маркам.

Например, российский дистрибьютор спортивных марок Lestate еще летом выкупил права аренды и часть товарного стока бренда Levi's. Reebok закрыл магазины в России в начале марта. А уже в мае бизнес компании в РФ приобрел турецкий холдинг FLO Retailing: он получил 100 магазинов.

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Adidas и Puma продолжают поставлять товары в Россию, — как и Nike. В сентябре возобновили работу несколько фабрик IKEA: компания не собирается продавать бизнес в России, в планах — возвращение на российский рынок после стабилизации обстановки. Словом, очень многие иностранные компании, которые захотели остаться или вернуться, — нашли для этого возможности, сообщает издание РИАМО.