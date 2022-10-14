Этический кодекс блогера будет действовать в России

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла предложение оформить деятельность блогеров юридически и разработать для них этический кодекс, подразумевающий выдачу удостоверений.

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«Полагаю, нужно задуматься об этическом кодексе российского блогера... Давайте, с одной стороны, и мы с вами тоже подумаем, о разработке такого этического кодекса, а с другой стороны — о создании и юридическом оформлении блогерского сообщества», — приводит слова Останиной телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Нина Останина добавила, что депутаты готовы к сотрудничеству с блогерами, готовы предоставлять им данные и оказывать содействие.