Останемся без молочки? Компания Danone объявила об уходе из России

Французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания Danone объявила о решении уйти с российского рынка.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Danone запускает процедуру передачи бизнеса.

«Сегодня Danone объявляет о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — говорится в сообщении.

Это означает, что российские потребители не останутся без молочной продукции, к которой так привыкли.

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