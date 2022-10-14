Останемся без молочки? Компания Danone объявила об уходе из России

Французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания Danone объявила о решении уйти с российского рынка.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Danone запускает процедуру передачи бизнеса.
«Сегодня Danone объявляет о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — говорится в сообщении.
Это означает, что российские потребители не останутся без молочной продукции, к которой так привыкли.
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Напомним, в России Danone был представлен такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка» и Evian.