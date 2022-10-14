Балерины Большого театра лишились пуант из-за санкций

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в минувший четверг принимал участие в расширенном заседании Госдумы по вопросам импортозамещения.
В частности, он отметил, что Россия пока не может целиком и полностью отказаться от товаров, производимых за границей.
Владимир Урин рассказал о проблеме, которая остро стоит перед Большим театром. Из-за санкций, артисты балеты остались без пуантов.
«Мы не можем приобрести необходимую театру обувь, балерины остались без обуви», — сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин.
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Он выступил с инициативой создать в Госдуме рабочую комиссию для решения вопросов закупок и импортозамещения. Депутаты ее поддержали.
По материалам News.ru.