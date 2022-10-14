Балерины Большого театра лишились пуант из-за санкций

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в минувший четверг принимал участие в расширенном заседании Госдумы по вопросам импортозамещения.

В частности, он отметил, что Россия пока не может целиком и полностью отказаться от товаров, производимых за границей.

Владимир Урин рассказал о проблеме, которая остро стоит перед Большим театром. Из-за санкций, артисты балеты остались без пуантов.