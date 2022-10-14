33 900 рублей: россияне получат новую выплату до конца этого месяца

На единовременную дотацию могут претендовать российские семьи, где муж и жена вместе прожили свыше 50 лет.

Суммы при этом могут варьироваться, все зависит от того, сколько муж и жена состоят в законных отношениях и условий региона.

В частности, в Приморском крае пособие к юбилеям свадеб полагаются только гражданам, имеющим почетный знак региона «Семейная доблесть», проживают не менее 10 лет здесь. Именно они получат 33 900 рублей.

В Санкт-Петербурге можно получить 50 000 рублей за 50 лет общего брака, 60 000 рублей — за 60 лет.

В Москве за 50-летие в браке выплачивают 22 954 рубля, за 55 и 60 лет — 28 692 рубля, брак в 65 и 70 лет принесет в семейный бюджет сумму в 34 430 рублей.

Источник: ussurmedia.ru.