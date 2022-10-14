Российские пользователи Apple напряглись: что произошло с приложением популярной соцсети

Несколько недель приложение «ВКонтакте» было недоступно российским пользователям «яблочных» гаджетов. Оно внезапно пропало из App Store, и скачать его на iOS было невозможно, как и загрузить из «облака», что вызвало большое напряжение среди пользователей. Однако накануне в Apple передумали и вернули соцсеть в свой цифровой магазин.

«Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — сообщили в официальном Telegram-канале представители соцсети.

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К слову, по-прежнему остаются недоступны для россиян такие приложения, как «Сбербанк Онлайн», Mail, «Альфа-банк», 2Gis. Об их судьбе ничего не известно.