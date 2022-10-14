Грядет неизбежное: стало известно, какая судьба ждет WhatsApp в ближайшее время

Пользующийся огромной популярностью у россиян мессенджер WhatsApp скоро постигнет неизбежность. Разработчики сообщили, что приложение будет изменено.

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По сути, речь идет о новой версии приложения. Мессенджер обновится автоматически, если у пользователя это предусмотрено по умолчанию, либо сделать это нужно будет вручную.

Среди изменений, которые будут внесены в WhatsApp, известны возможность скрывать статус от других, блокировка скриншотов в общих чатах, а также тайный выход из сообществ, без оповещения всех остальных участников, сообщает Primpress.