Не успели прикупить дешевый доллар?  Хорошая новость! Сегодня торги показали падение!

Те, кто размышляли стоит ли прикупить доллар за почти 50 рублей во время его грандиозного падения, в последние дни явно кусали локти. Американская валюта неожиданно стала стремительно расти относительно рубля и вот уже перевалила за 64 рубля.
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Однако сегодня 14 октября на открытии торгов Московской биржи доллар вновь упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 63,45 рубля.
Как пишет ТАСС, по евро сделок в начале торгов не было.