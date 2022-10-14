Не успели прикупить дешевый доллар?  Хорошая новость! Сегодня торги показали падение!

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Однако сегодня 14 октября на открытии торгов Московской биржи доллар вновь упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 63,45 рубля.

Как пишет ТАСС, по евро сделок в начале торгов не было.