«Для каждого из нас»: Василиса Володина указала на период возможностей в этом году

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся!», астролог Василиса Володина регулярно предупреждает подписчиков о грядущих событиях, которые узнает по звездам. На этот раз она рассказала про период Юпитера в Рыбах. Планета обладает особыми характеристиками и влиянием на людей.

«Юпитер увеличивает все, к чему прикасается. В лучшем случае дарит благоприятные возможности», - рассказала астролог. И уточнила: «Но Юпитер не ангел с крылышками, «много» не всегда «хорошо». Возможны и перекосы, и чрезмерность проявления, и внешние эффекты взамен сути. Но все равно сильный Юпитер будет скорее гармонизировать, чем вредить. Насыщать, а не отбирать».

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В этом году периодов Юпитера будет два, на них и обратила внимание Володина. Усилится планета с 28 октября по 20 декабря. А в промежутке с 24 ноября по 20 декабря он будет, как выразилась астролог, совсем «добреньким» - не ретроградным.