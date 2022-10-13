Промозглая осень со снегом: синоптики предупредили, что на Москву надвигаются заморозки

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус объяснил, что обычно серьезное похолодание приходится на середину месяца, однако в этом году оно сдвинется. Пуховики москвичам следует достать уже на днях.

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