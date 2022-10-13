Промозглая осень со снегом: синоптики предупредили, что на Москву надвигаются заморозки

В этом году в Москве капризная погода. Летом была как аномальная жара, так и ураганы с ливнями. Осень настала резко и лишь недавно жители столицы смогли насладиться теплыми и солнечными деньками. Однако синоптики поспешили огорчить народ, так как скоро будет похолодание.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус объяснил, что обычно серьезное похолодание приходится на середину месяца, однако в этом году оно сдвинется. Пуховики москвичам следует достать уже на днях.
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«У нас 11 октября — дата, когда в столицу приходят заморозки, но в этом сезоне это произойдет гораздо позже, точно так же, как и выпадение первого снега 14 октября. Все это сдвигается на конец месяца», – пояснил синоптик.
Но при этом он подчеркнул, что погода в октябре будет теплее климатической нормы.
«Разве что дождей будет в последней декаде месяца побольше, чем обычно», – предупредил Леус.
Глубокая осень и заморозки придут в Москву с 17 по 23 октября, пишет Radiokp.ru.