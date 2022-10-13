Президент Международной ассоциации бокса (IBA) призвал МОК допустить российских спортсменов к соревнованиям

Умар Кремлев, президент IBA, обратился в Международный олимпийский комитет с призывом: не отстранять российских спортсменов от участия в состязаниях. Кремлев напомнил: спорт всегда был вне политики, и нельзя заставлять атлетов отвечать за игры политиков.

Президент IBA настаивает на том, чтобы олимпийский комитет пересмотрел свое отношение к российским спортсменам: ведь исключение участников из общих соревнований по национальному признаку противоречит основным принципам олимпийского движения. Кремлев добавил, что спортсмены не должны выполнять функции политических инструментов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».