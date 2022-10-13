Сколько денег надо откладывать на черный день: совет эксперта

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Аналитик рекомендует держать неприкосновенной сумму, на которую можно прожить три месяца.

Россияне все чаще задумываются, какую часть заработанных средств следует откладывать на черный день. Главный аналитик «Совкомбанка» Наталья Ващелюк советует держать про запас сумму, которой хватит на расходы в течение минимум трех месяцев.

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев», — подчеркнула Наталья Ващелюк.

В числе эффективных инструментов для создания «подушки безопасности» эксперт назвала накопительные вклады и счета, с которых можно снимать средства. Они помогут сохранить накопленные деньги, но при этом дадут возможность при необходимости воспользоваться средствами.

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«В условиях высокой неопределенности и геополитических рисков задумываться об инвестициях в другие, более сложные инструменты следует тогда, когда сформированы достаточные сбережения на черный день, — приводит слова аналитика телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм».

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