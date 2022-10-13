Сколько денег надо откладывать на черный день: совет эксперта

Россияне все чаще задумываются, какую часть заработанных средств следует откладывать на черный день. Главный аналитик «Совкомбанка» Наталья Ващелюк советует держать про запас сумму, которой хватит на расходы в течение минимум трех месяцев.

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев», — подчеркнула Наталья Ващелюк.

В числе эффективных инструментов для создания «подушки безопасности» эксперт назвала накопительные вклады и счета, с которых можно снимать средства. Они помогут сохранить накопленные деньги, но при этом дадут возможность при необходимости воспользоваться средствами.

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