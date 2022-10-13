12 октября в пресс-центре ТАСС прошла презентация проекта «Большую музыку — в малые города», который реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта будут организованы концерты классической музыки в маленьких городах России. На сцену будут выходить студенты региональных консерваторий.

Жители этих городов, кроме того, смогут посетить мастер-классы и просветительские семинары. Некоторые города уже получили возможность посетить мероприятия, организованные в рамках проекта, и отзывы зрителей — самые положительные.

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«Вместе с управляющим директором «Русской медиагруппы» Дмитрием Медниковым мы думали, как насытить регионы музыкой, которая является неотъемлемой частью культуры. Мы думали, как возродить советскую систему музыкального просветительства, не рассчитывая на большие средства. И решили переложить эту работу на плечи консерваторий. Я много сотрудничаю с ними, знаю изнутри «кухню», и я был уверен, что для консерваторий будет интересно взяться за такую работу, давать концерты, мастер-классы внутри своих регионов. Мы выбрали четыре пилотных региона и встретили там огромный энтузиазм!» — рассказал автор проекта, пианист Виктор Ямпольский.

Судя по всему, проект «Большую музыку — в малые города», реализуемый «Русской медиагруппой», ждет колоссальный успех.