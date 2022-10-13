Большинство россиян против праздничных мероприятий на Новый год

Был проведен аналитический опрос, в которой приняли участие более тысячи экономически активных россиян, проживающих в разных регионах страны. По итогам исследований выяснилось: 52% опрошенных поддерживают запрет на проведение праздничных новогодних концертов, корпоративов и других мероприятий.

Интересно, что от праздника чаще готовы отказаться мужчины, чем женщины. Кроме того, исследовались мнения работодателей.

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Оказалось, что четверо из десяти собираются устраивать для своих сотрудников традиционные новогодние корпоративы, при этом часть из них — 17% — пригласят коллектив в ресторан, а еще 17% предпочитают организовать застолье прямо в офисе, сообщает издание Аrgumenti.ru.