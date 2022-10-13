«Критические события проявятся наиболее сильно»: Тамара Глоба назвала важные периоды в октябре

Астролог и телеведущая Тамара Глоба в своем прогнозе на октябрь назвала наиболее важные периоды. На первую декаду месяца эксперт, например, предрекала события «слома старых структур».

«Начинаются проблемы техники, военной, гражданской техники, аварийная опасность для перелетов, переездов и перемещений. Эти события затронут время от 1 до 12 октября.

Также очень важное время — середина октября, 15 и 16 октября. Время, когда критические события проявятся наиболее сильно.

И последующий период — это время затменного периода 25 октября — затронет все общественные и политические вопросы, семей, мужчин и женщин, вопросов военного дела», — подробно объяснила астролог на своем YouTube-канале.

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Затмение, о котором упомянула Глоба, будет солнечным частичным. Оно коснется событий, относящихся к Европе, которые также относятся и к Европе, и к всему миру, а также материальных вопросов, урожая и устоявшихся структур.