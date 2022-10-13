Эти продукты питания подешевели в октябре: торопитесь запасаться!

В первую неделю октября, а именно с 4 по 10 числа, Росстат провел мониторинг роста цен и выявил, какие категории продуктов подорожали наиболее всего. Самыми дорогими оказались помидоры, их цена выросла на 7%. Но есть и хорошие новости: ряд товаров стал стоить меньше, чем прежде. Поэтому самое время делать запасы.

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Так, наиболее всего подешевели яблоки. Их ценник оказался ниже на 2,66%. Следом снижение цены зафиксировано на гречневую крупу — на 2,33%. Также выгодно сейчас приобретать морковь, ее цена опустилась на 1,8%, сообщает «Парламентская газета».