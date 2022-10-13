Больше всего подорожали: россиянам придется раскошелиться на эти продукты

За неделю с 4 по 10 октября Росстат зафиксировал изменения цен в продуктовом сегменте. Россиян предупредили, что за это время некоторые товары подорожали. Отныне им придется платить в магазине больше, чем прежде.

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Речь идет сразу о нескольких продуктовых категориях, рост цен на которые варьируется в пределах от 1,3 до 7,12 процента. Наибольшее повышение произошло на стоимость помидоров. Также подорожали куриное яйцо, бананы и огурцы, сообщает «Парламентская газета».