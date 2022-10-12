Это еще не предел: эксперт объяснил резкий обвал рубля и рассказал, что будет дальше

Рубль, который в сентябре демонстрировал укрепление своих позиций по отношению к евро и доллару, в октябре начал уступать.

Национальная валюта потеряла уже практически десять пунктов. Однако финансовые аналитики уверяют, что эта ситуация была предсказуемой. Дальше рубль только продолжит свое падение.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что ослабление рубля ожидалось именно осенью.

«Правительство давно обозначило цель в 70 рублей за доллар, считающийся объективно обоснованным курсом. Кроме того, на ситуацию влияет геополитика (как это было весной) и фактор последнего санкционного пакета ЕС, который, в частности, предусматривает потолок цен на российскую нефть», — сказал Артем Деев.

Скорее всего, уже до конца года доллар будет стоить больше 70 рублей.

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По материалам mk.ru