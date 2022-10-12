Денег будет больше: как банки помогут россиянам разбогатеть

Банки России в октябре начали повышать процентные ставки по вкладам. Произошло это впервые с марта этого года.

Так, на 10 октября средняя максимальная ставка по депозитам в Топ-10 банках составляет 6,67 процента годовых. По сравнению с третьей декадой сентября показатель увеличился на 0,13 процентных пункта.

Таким образом, финансово-кредитные учреждения пытаются пополнить свои запасы наличных, которые начали истощаться после 21 сентября.

«С 21 сентября начался существенный отток средств населения из банков, о чем свидетельствует мощный рост объема наличных денег в обращении. Банки вынуждены реагировать на этот отток повышением процентных ставок по вкладам», — отметил начальник аналитического управления одного из банков Максим Осадчий.

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Напомним, банки также подняли и процент по кредитам.

По материалам Lenta.ru