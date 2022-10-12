Семьи призванных смогут получить квартиры вне очереди

Участвовавшим в боях мобилизованным гражданам РФ, которые получили серьезные заболевания или ранения, предложили выделять вне очереди жилье. Эту инициативу в скором времени рассмотрят в Госдуме.

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В случае, если законопроект будет одобрен, жилье вне очереди смогут получить военнослужащие, участвовавшие в СВО и получившие увечья и тяжелые заболевания. При этом квартиры предоставят нуждающимся — тем, у кого нет своего жилья.