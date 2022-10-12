Семьи призванных смогут получить квартиры вне очереди

Участвовавшим в боях мобилизованным гражданам РФ, которые получили серьезные заболевания или ранения, предложили выделять вне очереди жилье. Эту инициативу в скором времени рассмотрят в Госдуме.
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В случае, если законопроект будет одобрен, жилье вне очереди смогут получить военнослужащие, участвовавшие в СВО и получившие увечья и тяжелые заболевания. При этом квартиры предоставят нуждающимся — тем, у кого нет своего жилья.
«Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях», — приводит слова председателя комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галины Хованской телеканал «360».