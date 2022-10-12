Самые высокооплачиваемые профессии в России

Специалисты компании SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России. В пятерку вошли врачи. В Москве, например, хирург-стоматолог зарабатывает около 300 тысяч рублей в месяц, в Новосибирске — до 80 тысяч рублей.

Начальники отдела кадров получают неплохие деньги. В столице на этой должности в среднем зарабатывают 250 тысяч рублей, в Челябинске — 150 тысяч рублей.

Главный бухгалтер в Воронеже может получать от 80 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — от 100 тысяч рублей.

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Но самая высокооплачиваемая профессия — это разработчик iOS (создание приложений для устройств Apple). Специалистам предлагают на этой должности от 350 тысяч рублей в месяц.