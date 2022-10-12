Стало известно, кто получит 13 000 рублей в октябре

Вставшие на учет в Центре занятости граждане смогут с 13 октября получить на карту «Мир» максимальную выплату – почти 13 тысяч рублей. Размер начислений будет рассчитан исходя из трудового стажа и прежнего уровня заработной платы.

Конечно, выплаты будут для всех разными: к примеру, если человек вообще не работал, на карту он получит лишь полторы тысячи рублей в качестве пособия по безработице.

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Максимальная сумма составит 12 792 рубля, и такую сумму гражданам будут выплачивать только на протяжении первых трех месяцев после постановки на учет в Центре занятости. Потом размер денежных начислений уменьшится до 5 000 рублей, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Агентство бизнес новостей».