Что будет с WhatsApp в России

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Сенатор сделал заявление.

На этой неделе запрещенную в России корпорацию Meta включили в перечень террористов и экстремистов. И у многих россиян возник вполне логичный вопрос: что будет дальше с популярным в нашей стране мессенджером WhatsApp.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил по этому поводу вот что:

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«В отношении мессенджера WhatsApp никаких ограничений нет», — написал сенатор в соцсетях.

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