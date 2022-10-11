Что будет с WhatsApp в России

На этой неделе запрещенную в России корпорацию Meta включили в перечень террористов и экстремистов. И у многих россиян возник вполне логичный вопрос: что будет дальше с популярным в нашей стране мессенджером WhatsApp.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил по этому поводу вот что:

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