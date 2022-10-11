Теперь втрое! В Москве снова подскочило число объявлений о срочной продаже квартир

В этом году в России особенно нестабильная экономика. На фоне частичной мобилизации произошли некоторые изменения на рынке недвижимости. Россияне стали повально продавать квартиры, занизив цены на жилье. Скидки стали достигать 60%. Однако на днях банки неожиданно повысили ставки по ипотеке.
Из-за частичной мобилизации количество заявок на срочную продажу готовых квартир в Москве увеличилось в три раза. Многие граждане захотели покинуть страну и стали продавать недвижимость. По мнению экспертов, снижение цен на «перегретом» столичном рынке жилья, которое наблюдается пятый месяц подряд, через пару недель продолжится снова.
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«Сегодня продавцы готовы к торгу. Мы не фиксируем тенденцию предоставлять большие скидки: даже при срочной продаже дисконт в среднем составляет 10–15%, не больше. Максимальная скидка — 20%», — отметил директор управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.
По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать снижения количества сделок и цен. Он уверен, что большая часть продаж будет происходить с дисконтом, пишет «МК».