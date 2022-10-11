Теперь втрое! В Москве снова подскочило число объявлений о срочной продаже квартир

Из-за частичной мобилизации количество заявок на срочную продажу готовых квартир в Москве увеличилось в три раза. Многие граждане захотели покинуть страну и стали продавать недвижимость. По мнению экспертов, снижение цен на «перегретом» столичном рынке жилья, которое наблюдается пятый месяц подряд, через пару недель продолжится снова.

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