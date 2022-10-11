Огурцы уже подорожали на 31%: какие овощи станут стоить больше к концу года

В последнее время рубль очень нестабилен по отношению к доллару. Еще недавно он укреплял свои позиции, но теперь снова ослаб. При этом недавно уже повысились цены на некоторые крупы. Неожиданно для многих повысились цены на рис, а вот гречка подешевела.
Примечательно, что на фоне инфляции в сентября появился рост цен на огурцы, который составил 31%. Сезон на корнеплодные огурцы уже прошел, но ассортимент в магазинах большой. Цены в среднем раскинуты от 70 до 230 рублей за килограмм огурцов.
«Огурцы открытого грунта по сезону уже отошли, переходим на выращивание в закрытом грунте. Естественно, это тянет за собой подорожание продукции. В летний период затрат заметно меньше. А сейчас нам необходимо дополнительное освещение и подогрев в теплицах, поддерживать там постоянный микроклимат», — пояснил исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков.
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Также он отметил, что если огурцы производят в России в большом количестве, то помидоры импортируются в объемах 40%. Эксперт отмечает, что если доллар подорожает, то и цены на томаты вырастут.
«Мы не Турция, где много солнца, в России дни сокращаются, в теплицах нужна дополнительная подсветка и тепло — это расходы, которые отражаются на магазинных ценах и на нашем кошельке», — отметил Казаков, пишет «МК».